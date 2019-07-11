Петра Порошенко допросят 17 июля

Петра Порошенко допросят в Государственном бюро расследований Украины. Бывшего президента Украины вызвали в ГБР 17 июля.

Эту информацию подтвердили в Государственном бюро расследований изданию Страна.ua, добавив, что других фигурантов дела уже допрашивали.

Сообщается, что экс-президента вызвали в бюро по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода «Кузня на Рыбальском».

Имя Петра Порошенко упоминается еще в нескольких уголовных делах, которые в данный момент расследуются в бюро.

Ранее против Петра Порошенко возбудили уголовное дело по факту возможной госизмены. Это связано с ноябрьской провокацией в Черном море, когда три украинских корабля нарушили госграницу России и опасно маневрировали, не реагируя на требования российских пограничников.