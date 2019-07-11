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Власти Приангарья объявили 12 июля днем траура по жертвам паводка

Александра Арсентьева
12:21 11.07.2019
По последней информации, в результате масштабного наводнения в Иркутской области погибли 25 человек, еще 11 людей числятся пропавшими без вести.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ

Двенадцатое июля объявлено в Приангарье днем траура по погибшим в результате крупного паводка. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«12 июля объявлено днем траура на территории Иркутской области. Указ об этом подписал губернатор Сергей Левченко», - сказано в сообщении.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. По последним данным, в результате наводнения погибли 25 человек, еще 11 людей числятся пропавшими без вести. В Приангарье объявлен режим ЧС.

В настоящее время на пострадавших территориях идут разборы завалов. В Тулуне военные инженерных подразделений ЦВО работают исключительно по заявкам и в присутствии местных жителей.

Кроме того, военнослужащие обеспечивают местное население хлебом. В зоне бедствия развернули два мобильных завода, которые выпекают до шести тонн хлеба в сутки, это обеспечивает потребности населения в районе подтопления.

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