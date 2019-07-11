Вокруг света за 49 часов: международный экипаж с космонавтом Падалкой завершает полет

Российский космонавт Геннадий Падалка присоединился к экипажу реактивного самолета Gulfstream который намеревается установить мировой рекорд по скорости облета планеты на бизнес-джете.

«Я участвую вместе с Терри Верстом в этом рекорде. Я с ним уже летал вместе на борту МКС», - рассказал Падалка.

Он отметил, что затеянное кругосветное путешествие - это не только попытка побить рекорд 11-летней давности, но и способ выразить дань уважения к памятной дате – 50-летия высадки на Луну.

Стоит отметить, что экипаж намерен пересечь как Северный, так и Южный полюса.

Накануне он прибыл в Казахстан, где самолет провел дозаправку, и теперь с опережением графика направляется к южной точке Земли.

Самолет Gulfstream вылетел 9 июля с космодрома на мысе Канаверал, США. Кругосветное путешествие длиной в 41 тысячу с лишним километров должно завершиться уже сегодня, 11 июля.