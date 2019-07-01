«Ъ»: в Минтрансе разработали правила для совместных поездок

Российский Минтранс подготовил правила регулирования карпулинга (организуемые через онлайн-агрегаторы совместные поездки на автомобиле). Об этом пишет «КоммерсантЪ».

По информации издания, в ведомстве предложили разрешить такие автомобильные перевозки исключительно при выполнении ряда условий. Среди основных требований - наличие у водителя прав категории В и стажа от двух лет.

В Министерстве транспорта РФ также считают, что число подобных поездок не должно быть больше двух в сутки, а максимальное количество попутчиков за раз - не более пяти человек.

Кроме того, ведомство предлагает изменить порядок оплаты, которая будет осуществляться только по безналичному расчету. При этом их стоимость должно будет определять правительство.