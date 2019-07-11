Forbes опубликовал рейтинг 100 самых богатых знаменитостей

Издание Forbes опубликовало рейтинг ста самых высокооплачиваемых мировых звезд.

Лидером рейтинга оказалась 29-летняя певица и актриса Тейлор Свифт. За год ее доход составил 185 миллионов долларов. Основную часть заработка артистке принес тур Reputation, который, по мнению журнала, является самым прибыльным в истории Соединенных Штатов.

Второе место заняла участница шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер. Ее заработок за год составил 170 миллионов долларов.

Замыкает тройку звезд рэпер Канье Уэст - он заработал 150 миллионов долларов.

В десятку богачей вошли футболисты Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар, певец Эд Ширан и другие знаменитости.