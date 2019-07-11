Огонь до небес: опубликованы кадры пожара на ТЭЦ в Подмосковье
Высокое пламя и густой дым видны из многих районов города. Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.
© Видео: ТРК "Звезда"
На место пожара на ТЭЦ-27 «Северная» в подмосковных Мытищах едут спасатели. Возгорание произошло в районе пересечения Волковского и Осташковского шоссе.
Кадры пожара публикует «Звезда». Высокое пламя и густой дым видны из многих районов города. В ГУ МЧС по Подмосковью сообщили, что загорелась станция высокого давления.
Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало. На место происшествия следует более десяти пожарных расчетов. Существует риск распространения пламени на соседние строения. Рядом с местом пожара расположен торговый центр «Июнь».