СМИ: в Москве напали на журналистку Bloomberg
Неизвестный напал на Ольгу Танас рядом с гостиницей «Националь».
© Фото: Olga Tanas Facebook
Утром 10 июля произошло нападение на журналистку агентства Bloomberg Ольгу Танас. Неизвестный набросился на нее, но девушка смогла вырваться.
Инцидент произошел рядом с гостиницей «Националь». Полицейские ищут нападавшего.
Канал 112 передает: в полиции журналистка сообщила, что неизвестный, ничего не объясняя, пытался «поднять ее за ноги».
Сама Танас в разговоре с корреспондентом «Звезды» отказалась от комментариев.