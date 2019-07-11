СМИ: в Москве напали на журналистку Bloomberg

Утром 10 июля произошло нападение на журналистку агентства Bloomberg Ольгу Танас. Неизвестный набросился на нее, но девушка смогла вырваться.

Инцидент произошел рядом с гостиницей «Националь». Полицейские ищут нападавшего.

Канал 112 передает: в полиции журналистка сообщила, что неизвестный, ничего не объясняя, пытался «поднять ее за ноги».

Сама Танас в разговоре с корреспондентом «Звезды» отказалась от комментариев.