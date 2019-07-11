Опубликованы кадры с новым саркофагом над Чернобыльской АЭС

На Чернобыльской АЭС введен в постоянную эксплуатацию новый саркофаг над разрушенным аварией 1986 года четвертым энергоблоком.

Арка безопасности была возведена в 2016 году, но официальная передача сооружения Украине состоялась 10 июля 2019 года. В церемонии принял участие украинский президент Владимир Зеленский.

Кадры крупнейшего в мире передвижного сооружения публикует «Звезда». Саркофаг получил название «Новый безопасный конфайнмент». Конструкция, сделанная из стали с поликарбонатными панелями, весит 36 тысяч тонн. На строительство саркофага было затрачено 1,5 миллиарда евро. Новое сооружение прослужит 100 лет и позволит разобрать реактор, а затем захоронить его части.

Ранее Зеленский подписал указ, в соответствии с которым зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС получила статус открытой зоны.