В КНДР планируют создать оружие против истребителей F-35

В Корейской Народно-Демократической республике заявили о разработке своего собственного специального оружия для «уничтожения» самолетов F-35.

«Несомненно, что покупка истребителя F-35A или так называемого невидимого оружия уничтожения, нацелена на обеспечение военного преимущества над окружающими странами в регионе», - заявил руководитель исследовательского отдела института американистики при МИД КНДР.

Кроме того, в заявлении отмечается, что в результате южно-корейские власти оспорили «Панманджомскую декларацию о военно-полевом соглашении», которая четко регламентировала прекращение наращивания военной мощи, направленной против другой стороны, отмечает агентство ЦТАК.

Первые истребители F-35 передали на южнокорейскую авиабазу в марте 2019-го, остальные же должны поступить до конца 2021 года.