В многоэтажке в Москве взорвался газовый баллон

В столичной многоэтажке по адресу: улица Бестужевых, дом 12 взорвался газовый баллон. Об этом телеканалу «Звезда» сообщили в главном управлении МЧС России по городу Москве.

«Заявка поступила в 9:41. На лестничной клетке 11-го этажа горел баллон, потом произошел хлопок газово-воздушной смеси», - сказали в городском управлении МЧС.

Информации о разрушениях в здании пока не поступало. С одиннадцатого этажа эвакуировали 9 человек, отмечается, что в скорую из них никто не обращался.