В многоэтажке в Москве взорвался газовый баллон
ЧП случилось 11 июля, в Северо-восточном административном округе.
© Фото: МЧС РФ
В столичной многоэтажке по адресу: улица Бестужевых, дом 12 взорвался газовый баллон. Об этом телеканалу «Звезда» сообщили в главном управлении МЧС России по городу Москве.
«Заявка поступила в 9:41. На лестничной клетке 11-го этажа горел баллон, потом произошел хлопок газово-воздушной смеси», - сказали в городском управлении МЧС.
Информации о разрушениях в здании пока не поступало. С одиннадцатого этажа эвакуировали 9 человек, отмечается, что в скорую из них никто не обращался.