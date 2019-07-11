Акцию в поддержку журналистов канала NewsOne проводят в Киеве

В Киеве началась акция в поддержку телеканала NewsOne. Несколько десятков человек собрались у здания канала. Прямую трансляцию с места ведет сам NewsOne.

Активисты пришли на акцию с флагами партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» и плакатами.

Перед собравшимися выступил народный депутат «Оппозиционной платформы - За Жизнь» Нестор Шуфрич. Он выразил благодарность собравшимся в поддержку журналистов.

«Мы сегодня пришли к NewsOne, потому что несколько дней назад их пытались поджечь, взорвать, а сегодня хотят посадить», - заявил Шуфрич во время митинга.

Он добавил, что ему нравится не все, что говорят журналисты, но свобода слова - это «их священное и конституционное право».

«Мы не дадим закрыть прессу… Вы должны понимать, что строительство свободной страны начинается не с болтовни, а с того, чтобы можно было хотя бы сказать правду людям о том, что происходит в стране. И сегодня сколько тут? Тысячи три-четыре, а завтра придут в два раза больше, а надо будет - придут еще больше», - цитирует РИА Новости депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадима Рабиновича, который выступил перед собравшимися.

NewsOne планировал провести телемост Киев - Москва совместно с телеканалом «Россия-1». От этой идеи пришлось отказаться, так как начались протесты и угрозы в адрес журналистов. После этого Генпрокуратура Украины возбудила в отношении телеканала уголовные дела.