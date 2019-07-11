День московского транспорта: в столице перекроют несколько центральных улиц

В предстоящие выходные, 13 и 14 июля, в центре Москвы перекроют несколько улиц. Связано это с проведением праздничных мероприятий в честь Дня московского транспорта, сообщают на сайте мэра Москвы.

С 23:00 12 июля до 20:00 13 июля и с 18:00 13 июля до 09:00 14 июля движение ограничат на Цветном бульваре и Трубной площади, а проспект Академика Сахарова от Садового до Бульварного кольца, Чистопрудный бульвар и Продольный проезд будут закрыты для проезда.

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А с 13 на 14 июля состоится Ночной забег. Перекрывать движение начнут с вечера 13 июля. Проехать не получится по аллее Славы и улице Лужники. Кроме того, перекрытыми на несколько часов окажутся Лужнецкая и Фрунзенская набережные.

© mos.ru

Водителей просят быть внимательными и учитывать ограничения при планировании маршрутов.