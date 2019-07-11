Суд Цюриха наказал петуха за кукареканье

Жители Цюриха пожаловались на мужчину, у которого во дворе по ночам очень пронзительно кукарекал петух. Владелец птицы устроил курятник в своем гараже, и в темное время суток его питомец издавал громкие звуки.

Горожане подали иск в суд, в котором было зафиксировано, с какой силой и периодичностью кричит петух. Отмечается, что в течение суток тот кукарекает по 14-44 раза в час, а громкость его крика на расстоянии в 15 метров достигает 84 дБ.

Также соседи пожаловались на запах навоза, исходящий от его гаража. Исцы добивались сноса птичника, однако суд обязал хозяина петуха обеспечить тишину с десяти вечера до восьми утра. Это время птице придется проводить в полной темноте в гараже.

При этом сносить курятник хозяину не придется. Остальные птицы смогут избежать наказания, пишет Neue Zurcher Zeitung.