СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела журналистов «Звезды» в Донбассе

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела в Донбассе съемочной группы телеканала «Звезда» и нашего корреспондента Екатерины Габель. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

«Седьмого июля 2019 года в районе поселка Коминтерново ДНР были обстреляны журналисты ОАО «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации "Звезда". В ходе обстрела представители средств массовой информации успели укрыться в безопасном месте и не пострадали», - указывается в сообщении.

В СК уточнили, что в рамках расследования дела следователи проверят версию об обстреле съемочной группы с целью не допустить объективного освещения в СМИ событий на Донбассе.

Съемочная группа «Звезды» с Екатериной Габель попала под обстрел 7 июля в момент, когда журналисты работали на площади у местного дворца культуры. ВСУ нанесли по месту, где они находились, минометный удар.