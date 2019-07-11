Лондон подтвердил попытку Ирана остановить британское судно в Ормузском проливе
Иранские военные попытались остановить британское коммерческое судно в Ормузском проливе.
Пять боевых катеров, принадлежащих Корпусу стражей исламской революции (КСИР), приблизились к кораблю, однако экипажу удалось убедить военных пропустить судно.
После этого иранские корабли развернулись и удалились, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны Соединенного Королевства.
Ранее американский телеканал CNN сообщил о снятой с борта самолета видеозаписи, на которой якобы видно, как пять иранских катеров пытаются помешать британскому нефтяному танкеру.
По информации издания, танкер выходил из Персидского залива и собирался пересечь пролив, когда к нему приблизились корабли. Экипажу судна приказали изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана.
Они пытались повлиять на направление британского корабля, но у них ничего не вышло, так как танкер сопровождал фрегат Королевского военно-морского флота Великобритании Мontrose, который нацелил оружие на иранские катера, после чего те отступили.