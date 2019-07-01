Самолет Ан-26 выкатился за пределы ВПП в Анадыре

В Анадыре в аэропорту Угольный грузопассажирский самолет Ан-26, выполнявший служебный рейс, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел около 12:17 по местному времени. Об этом «Звезде» сообщил магаданский транспортный прокурор.

На борту самолета находились только семь членов экипажа, никто в результате происшествия не пострадал. Отмечается, что у Ан-26 повреждены стойки шасси.

По данному факту проводится проверка.

В конце июня самолет Ан-24 с 43 пассажирами и четырьмя членами экипажа совершил жесткую посадку в Нижнеангарске. Воздушное судно врезалось в здание очистных сооружений и загорелось. В результате погибли два члена экипажа - командир Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов.