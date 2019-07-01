Семь человек погибли в результате наводнения в Иркутской области

По меньшей мере семь человек стали жертвами наводнения в Иркутской области, судьба девятерых остается неизвестной. Об этом говорится в сообщении экстренных служб региона.

«По последним данным, жертвами стихии стали семь человек. Девять пропали без вести, среди них ребенок», - информируют спасатели.

Ранее сообщалось, что для оказания помощи населению Иркутской области направили более 300 военнослужащих и столько же единиц различного оборудования. В операции участвуют войска радиационной, химической и биологической защиты, а также специалисты материально-технического обеспечения.

Напомним, в связи с паводком в пяти районах Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском - был введен режим ЧС. По данным местных властей, подтопленными остаются 1,7 тысячи жилых домов.