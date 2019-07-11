Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В организующей туры в Чернобыль компании отреагировали на открытие зоны для туристов

Дарья Михалина
00:07 11.07.2019
Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о превращении Чернобыльской зоны отчуждения в «одну из точек роста для новой Украины».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda , Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на введении в эксплуатацию нового конфайнмента в Чернобыле и лично перерезал торжественную ленточку, таким образом фактически открыв зону для всех желающих.

В настоящий момент решается вопрос о выдаче разрешения на посещение Чернобыльской АЭС российскими туристами. Все документы готовы, ожидается официальный ответ. Об этом «Звезде» рассказала представитель организующей туры компании.

Она отметила, что турпоток ежегодно значительно увеличивается. По словам собеседницы, это никак не связано с Зеленским.

Представитель компании «Чернобыль Тур» подчеркнула: в эксплуатацию был введен безопасный конфайнмент, который был установлен более двух лет назад, однако работа над ним завершилась лишь сейчас.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал указ о развитии Чернобыльской зоны, который предполагает создание зеленого коридора для туристов в зоне отчуждения и снятие запрета на фото- и видеосъемку.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.07.2019, 06:30
Опубликованы кадры перехвата самолета-разведчика США российским Су-27 над Черным морем
Дата10.07.2019, 08:00
Учебный корабль «Перекоп» завершил заход в Балтийск и продолжил поход
Дата07.07.2019, 18:30
Акинфеев отказался возвращаться в сборную России на Евро-2020
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата10.07.2019, 09:35
В России разработали концепцию неатомного многоцелевого авианосца
Дата08.07.2019, 17:37
Путин объявил 2020-й годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
00:01 В стране и мире
Самолет с российскими детьми прилетел из Багдада в Москву
23:35 В стране и мире
Роскомнадзор потребовал разъяснения у Ozon по утечке данных
22:52 ОПК
Видео
Ракетный комплекс «Рубеж-МЭ» впервые сняли на видео
21:15 Спорт
Алексей Кудашов назначен главным тренером СКА
21:13 В стране и мире
Видео
Фонтан в четыре этажа: в центре Петербурга порвало трубу
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Выйди отсюда, разбойник!»: Зеленский выгнал чиновника
Видео
Обедающая акула сама стала едой для подводного монстра: видео
Ученые: гигантский ледник в Антарктиде приведет Землю к катастрофе
Видео
В Приморье нашли пропавшую девочку, спящую в обнимку с бездомным котенком
Видео
Смерч выкосил десять километров леса под Кировом: видео
Видео
Лошадь укусила Киркорова во время дефиле: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.