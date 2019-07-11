В организующей туры в Чернобыль компании отреагировали на открытие зоны для туристов

Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на введении в эксплуатацию нового конфайнмента в Чернобыле и лично перерезал торжественную ленточку, таким образом фактически открыв зону для всех желающих.

В настоящий момент решается вопрос о выдаче разрешения на посещение Чернобыльской АЭС российскими туристами. Все документы готовы, ожидается официальный ответ. Об этом «Звезде» рассказала представитель организующей туры компании.

Она отметила, что турпоток ежегодно значительно увеличивается. По словам собеседницы, это никак не связано с Зеленским.

Представитель компании «Чернобыль Тур» подчеркнула: в эксплуатацию был введен безопасный конфайнмент, который был установлен более двух лет назад, однако работа над ним завершилась лишь сейчас.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал указ о развитии Чернобыльской зоны, который предполагает создание зеленого коридора для туристов в зоне отчуждения и снятие запрета на фото- и видеосъемку.