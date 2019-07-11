Состарились в очереди: семья уже 11 лет не может получить субсидию на квартиру в Перми
Супруги из Перми вот уже 11 лет не могут получить субсидию на покупку жилья, положенную им по государственной программе поддержки молодых семей. За время ожидания Коньшины успели родить второго ребенка и самостоятельно купить квартиру в ипотеку.
Чиновники находили одну за другой причины для отказа, последний раз сославшись на то, что старший сын достиг совершеннолетия, а у самой семьи достаточно квадратных метров. После того как семью и вовсе исключили из списков, пришлось подавать в суд.
«Суд обязал их выдать этот сертификат. Не то, чтобы восстановить в очереди, а выдать сертификат. Но седьмого мая он вступил в законную силу, но сертификата так и нет. В управлении жилищных отношений говорят: «А как мы вам выдадим, мы таких как вы выкинули с очереди сотни людей. И как мы вам сейчас должны просто взять и выдать это?», - рассказала Татьяна Коньшина.
После того, как Коньшина обратилась к губернатору, ситуацией занялись в министерстве социального развития. Сертификат обещают все же выдать до 15 августа. Но чиновники признают, что случай Коньшиных - далеко не единичный.