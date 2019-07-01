Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской на юго-востоке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разведение сил и средств на линии соприкосновения в Станице Луганской и выразил надежду на то, что это послужит началом стабильного прекращения огня.

Об этом украинский лидер заявил в видеообращении, которое он разместил на своей странице в Facebook.

«Сегодня произошло важное событие. Разведение сил и средств подтвердило ОБСЕ. Мне кажется, это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокировке минского процесса», - сказал Зеленский.

Представители специальной мониторинговой группы ОБСЕ подтвердили отход военнослужащих с обеих сторон. Этот процесс был начат 26 июня и завершился спустя четыре дня.

Кроме того, международные наблюдатели отметили, что военнослужащие ВСУ приступили к разбору своих фортификационных сооружений и разминированию, а ополченцы убрали с дорог бетонные заграждения, начали проводить демонтаж своих укрытий и приступили к строительству новых контрольно-пропускных пунктов за пределами участка разведения.

Соглашение о разведении сил и средств на линии соприкосновения было достигнуто на переговорах Украины, России, ЛНР и ДНР при посредничестве ОБСЕ еще в 2016 году. Оно предполагало создание зон безопасности на трех участках.

Постоянный представитель РФ в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе выразил удовлетворение реализацией достигнутых давно договоренностей и заверил, что Москва и дальше будет оказывать ОБСЕ всестороннюю поддержку в деле нормализации обстановки на юго-востоке Украины.