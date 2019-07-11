Запущенные ракетой «Союз-2.1В» военные спутники вышли на расчетные орбиты

Четыре военных спутника, которые были запущены с аэродрома Плесецк в среду, 10 июля, ракетой-носителем «Союз-2.1В», вышли на орбиты.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, космические аппараты были выведены ровно в установленное время.

Запуск и выведение на орбиты прошли в штатном режиме, добавили в военном ведомстве.

Это уже второй пуск ракеты «Союз-2» с космодрома Плесецк за 2019 год. А первые летные испытания космического ракетного комплекса начались на космодроме в Архангельской области 8 ноября 2004 года.