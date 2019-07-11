СМИ: автомобиль посольства РФ в Албании попал в ДТП
Известно, что один из пострадавших является сотрудником российского дипведомства в Тиране.
© Фото: RusEmbassyAlbania, Facebook
Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП на трассе между городами Рогожина и Кавая около Адриатического побережья страны.
Известно, что один из пострадавших является сотрудником российского дипведомства в Тиране.
«Из-за плохих погодных условий дорога была скользкой, водитель потерял управление, машина вылетела с трассы, при этом двое человек получили серьезные травмы», - передает Albanian Daily News.
Дежурный в посольстве сообщил «Звезде», что на данный момент ведомство не располагает информацией по этому поводу.