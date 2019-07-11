В Москву из Багдада доставили российских детей

Самолет МЧС России, на борту которого находились 33 российских ребенка, прилетел в Москву из Багдада.

Сейчас дети уже доставлены в Национальный центр здоровья, где их встретили родственники и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, передает корреспондент «Звезды» с места событий.

В Центре дети пройдут дальнейшее медицинское обследование и, при необходимости, лечение. По данным Минздрава, перелет все они перенесли хорошо.

Матери этих малышей находятся в багдадской тюрьме за участие в террористических организациях.