В Москву из Багдада доставили российских детей
Всех детей прямо с самолета в сопровождении врачей скорой помощи привезли в Национальный центр здоровья.
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Самолет МЧС России, на борту которого находились 33 российских ребенка, прилетел в Москву из Багдада.
Сейчас дети уже доставлены в Национальный центр здоровья, где их встретили родственники и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, передает корреспондент «Звезды» с места событий.
В Центре дети пройдут дальнейшее медицинское обследование и, при необходимости, лечение. По данным Минздрава, перелет все они перенесли хорошо.
Матери этих малышей находятся в багдадской тюрьме за участие в террористических организациях.