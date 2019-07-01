В России меняют правила выдачи микрозаймов

В России ограничат ежедневную процентную ставку для микрозаймов и максимальный размер выплат, который кредиторы могут потребовать с заемщика. Новые правила для микрофинансовых организаций (МФО), разработанные Центральным банком, вступают в силу с 1 июля.

Основной целью изменений станет предотвращение роста закредитованности населения, сообщил изданию РБК представитель ЦБ. Для этого ежедневную ставку на кредит ограничат до 1%, или 365% годовых, МФО также больше не смогут потребовать с заемщика выплату, двукратно превышающую сумму кредита.

Двадцать седьмого декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который поэтапно ограничивает общий размер процентов и неустоек по потребительскому займу, взятому на год. После января 2020 года максимальная сумма долга не сможет превысить первоначальный заем более чем в полтора раза. В апреле на заседании Госсовета глава государства подверг жесткой критике ситуацию с микрозаймами в России, сравнив кредиторов с «известной бабушкой» Достоевского.