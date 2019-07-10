В плену стихии: в Иркутской области спасают утопающих животных

В Иркутской области спасатели продолжают вылавливать из воды домашних питомцев. Из-за потопа местные жители потеряли порядка пятисот кошек и собак, однако многих из них удалось найти живыми. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по Иркутской области.

«Во время аварийно-восстановительных работ осматриваем завалы на предмет выживших животных. Многих приходится снимать с привязи», - приводят слова спасателей на сайте областного МЧС.

Отмечается, что некоторые животные ведут себя достаточно агрессивно из-за пережитого шока, поэтому специалисты призывают местных жителей быть максимально аккуратными во время оказания помощи питомцам.

Кроме того, из-за потопа пострадали и посевы - более 11 тысяч гектаров, из них более 4,5 тысяч гектаров кормовых культур и овощей.

Ранее стало известно, что число госпитализированных в Иркутской области составило 486 человек.