Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.

Исполнительное производство по взысканию трех тысяч рублей штрафа заведено на журналиста 24 мая. На сайте Федеральной службы судебных приставов говорится, что нарушение зафиксировано 16 мая.

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Доренко умер вечером 9 мая, в День Победы в возрасте 59 лет. Журналист ехал на мотоцикле на Николоямской улице в центре Москвы. Внезапно ему стало плохо, его «байк» занесло в сторону, он завалился и упал на проезжей части. Очевидцы вызвали скорую помощь, но Доренко уже не подавал признаков жизни. Причиной его смерти стал разрыв аорты.