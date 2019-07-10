СМИ узнали условия МИД для восстановления авиасообщения с Грузией

На фоне участившихся русофобских акций на территории Грузии президент России Владимир Путин принял решение о приостановке прямого авиасообщения между двумя странами 21 июня. Запрет на авиаперелеты вступил в силу 8 июля. До этого все организованные российские туристы покинули Грузию.

В МИД РФ не исключили, что перелеты в страну возобновятся, но для этого необходимо совершить ряд последовательных действий.

«Должна быть последовательность шагов. Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении», - цитирует «КоммерсантЪ» источник в МИД РФ.

Запрет прямого авиасообщения был вызван акциями протеста в Грузии. Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов открыл сессию Международной ассамблеи православия, сев в кресло спикера грузинского парламента. Это послужило причиной выхода протестующих на улицы Тбилиси.