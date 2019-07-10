СМИ: тетя избитой ингушской девочки нападала с ножом на мужа и сидела в СИЗО

Открылись новые детали биографии родной тети ингушской девочки, над которой она садистски издевалась. Отмечается, что женщина уже нападала на собственного мужа с ножом и вела асоциальный образ жизни.



«Ее муж тоже попадал несколько раз в больницу! Она раньше в голову ему ножом... Как бы, аккуратненько», цитирует «Московский Комсомолец» экс-сотрудника администрации Сунжи, который пожелал остаться неизвестным.

Кроме того, журналистам стало известно, что со своим супругом Макка Ганиева познакомилась во время нахождения в следственном изоляторе, мужчина работает в полиции.

На данный момент Ганиева находится в КПЗ города Карабулака, там она проведет два месяца.

Аишу Ажигову доставили в больницу с тяжелыми телесными повреждениями 4 июля. По факту избиения девочки возбуждено уголовное дело.