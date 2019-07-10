Аномалии: какая погода ждет россиян в августе

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает жителей России в августе. Сообщается, что в целом на европейской части страны средняя температура будет близкой к норме, но в некоторых регионах ожидаются погодные аномалии.

По словам заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимира Тищенко, в следующем месяце температурная норма будет превышена за Уралом, в Якутии, Амурской и Магаданской областях, а также на большей части Хабаровского края. Отрицательные аномалии - температуры ниже нормы примерно на один градус - можно ожидать на юге Красноярского края, в Иркутской области и Тыве.

В Мурманской области, на юго-западе ЦФО и в Крыму, а также в Бурятии, Хабаровском крае, Якутии и на Чукотке в августе может наблюдаться дефицит осадков. На западе Северо-Западного округа, рядом с Каспийским морем, в Приволжье, на юге Урала, Красноярском крае и юге Якутии будет их избыток, передает «Российская газета» данные Гидрометцентра.