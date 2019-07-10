В аэропорту Новосибирска задержали торговца людьми

В новосибирском аэропорту «Толмачево» сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который находился в межгосударственном розыске в Узбекистане, заявили в управлении на транспорте МВД РФ по СФО.

В Ташкенте в отношении задержанного 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 135 УК Республики Узбекистан (торговля людьми). Ему удалось скрыться от следствия, после этого его объявили в международный розыск.

«Сотрудники транспортной полиции получили оперативную информацию о передвижении разыскиваемого по территории России и задержали его при регистрации на рейс в Якутск в международном аэропорту города Новосибирска», - сообщила «Звезде» Анна Щербакова, начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СФО.

Железнодорожный районный суд города Новосибирска заключил задержанного под стражу. Сейчас готовятся его документы для передачи на родину.