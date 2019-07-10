Река затопила дорогу к аэропорту в Хабаровском крае

В Хабаровском крае вышедшая из берегов река Ухтуй подтопила участок дороги, ведущей в аэропорт Охотска. Затопленная трасса также связывала между собой шесть населенных пунктов. Местные власти ввели режим чрезвычайного положения из-за паводков.

Через реку была организована временная переправа. Сейчас уровень воды упал, движение по проезжей части временно разрешили, в ближайшие дни дорогу будут ремонтировать.

Речь идет о восстановлении 250 метров трассы. Для ремонта предполагается использовать муниципальную технику и бульдозер. Специалисты Охотской горно-геологической компании готовы привезти необходимые строительные материалы, сообщил заместитель главы администрации Охотского района по обеспечению жизнедеятельности населения Максим Климов в интервью местным СМИ.

Паводки зафиксированы и в других районах края - Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском. Уровень воды поднимается в реках Уда и Мая, сообщается на сайте правительства Хабаровского края.