На Украине запретили выступавшим в России детям участвовать в Евровидении

Украинским детям, которые давали концерты или планировали выступить в России после 1 января 2014 года, теперь нельзя выступать на песенном конкурсе «Детское Евровидение».

Соответствующее решение принял организационный комитет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

Если юный певец все же выступал на территории РФ, но не уведомил об этом НОТУ, то его могут снять с отбора на участие в музыкальном конкурсе, пишет NewsOne со ссылкой на пресс-службу организации.

Напомним, что в этом году на Украине произошел скандал вокруг отбора представителя страны на песенном конкурсе «Евровидение». Украина не смогла отправить ни одного исполнителя на конкурс, так как все участники отказались от требований НОТУ к кандидатам.