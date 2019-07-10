На севере Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка

Власти Хабаровского края объявили в Охотском море режим чрезвычайной ситуации из-за паводков и подтопления участка дороги, который ведет к аэропорту Охотска.

Там в течение нескольких дней шли обильные дожди, из-за чего вышла из берегов река Кухтуй. Подтопленная дорога соединяет районный центр с остальными населенными пунктами.

Сейчас ситуация в регионе улучшилась, вода с проезжей части утекла, но ездить по ней практически невозможно. На днях коммунальные службы приступят к ремонту дороги.

Паводки зафиксированы и в других районах края - Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском. Уровень воды поднимается в реках Уда и Мая, сообщается на сайте правительства Хабаровского края.