Умер звезда фильма «Люди в черном»

Не стало известного актера Рипа Торна. Он умер 9 июля в своем доме в Лейквилле, штат Коннектиут.

Торн снимался в таких кинокартинах, как «Люди в черном», «Три дня до Вегаса», «Сорок оттенков грусти». А за роль в «Шоу Ларри Сандерса», он был номинирован на Эмми шесть раз подряд, выиграв в 1996 году за лучшую мужскую роль второго плана.

Рип Торн скончался в возрасте 88 лет. Причина смерти пока не озвучивается, пишет портал Vulture.