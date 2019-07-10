Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям

Жители Грузии оценили решение президента Владимира Путина, выступившего против введения антигрузинских санкций.

Многим пользователям социальных сетей позиция главы РФ показалась наиболее разумной на фоне скандала вокруг нецензурной ругани и оскорблений со стороны журналиста Георгия Габунии.

«Браво, Владимир Владимирович!!!!!! Спасибо огромное за уважение бедному грузинскому народу, что не растоптали нас, итак растоптанных от своих соотечественников! Простите нас за наши ошибки», - написал один пользователь Сети.

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«Мудрое заявление со знанием дел в Грузии во многом разрядит ситуацию. Санкции не панацея! А провокаторы останутся на мели», - заявил другой комментатор.

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«Спасибо за доверие, честно стыдно нам, обычному народу. Народ и вправду ни причем, с гадом и позорником мы сами разберемся», - отметил третий.

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«Molodec Putin..Respekt..vot eto da !!! Da raduius chto tak postupil russkii prezident..potomu chto pererejivaiu za detei..kotorie naxodiatsa v Moskve..i ochen lublu russkii narod ...nineshnemu pokoleniu etogo ne poniat....SPASIBO ZA PONIMANIE...!!!» - добавил еще один пользователь.

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«Вот, поступок джентльмена!!!» - считает Tatyana Dzotsenidze.

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Накануне Путин заявил, что не собирается вводить санкции против Грузии из уважения к ее народу. Глава грузинского МИД Давид Залкалиани приветствовал заявление российского лидера.