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Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям

Андрей Аркадьев
06:58 10.07.2019
Ранее российский лидер заявил, что не собирается вводить санкции против Грузии из уважения к ее народу.
Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Жители Грузии оценили решение президента Владимира Путина, выступившего против введения антигрузинских санкций.

Многим пользователям социальных сетей позиция главы РФ показалась наиболее разумной на фоне скандала вокруг нецензурной ругани и оскорблений со стороны журналиста Георгия Габунии.

«Браво, Владимир Владимирович!!!!!! Спасибо огромное за уважение бедному грузинскому народу, что не растоптали нас, итак растоптанных от своих соотечественников! Простите нас за наши ошибки», - написал один пользователь Сети.

© соцсети

 «Мудрое заявление со знанием дел в Грузии во многом разрядит ситуацию. Санкции не панацея! А провокаторы останутся на мели», - заявил другой комментатор.

© соцсети

«Спасибо за доверие, честно стыдно нам, обычному народу. Народ и вправду ни причем, с гадом и позорником мы сами разберемся», - отметил третий.

© соцсети

«Molodec Putin..Respekt..vot eto da !!! Da raduius chto tak postupil russkii prezident..potomu chto pererejivaiu za detei..kotorie naxodiatsa v Moskve..i ochen lublu russkii narod ...nineshnemu pokoleniu etogo ne poniat....SPASIBO ZA PONIMANIE...!!!» - добавил еще один пользователь.

© соцсети

«Вот, поступок джентльмена!!!» - считает Tatyana Dzotsenidze.

© соцсети

Накануне Путин заявил, что не собирается вводить санкции против Грузии из уважения к ее народу. Глава грузинского МИД Давид Залкалиани приветствовал заявление российского лидера.

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