В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной

Официальный представитель генеральной прокуратуры России Александр Куренной заявил, что его ведомство готово взаимодействовать с генпрокуратурой Украины, также, как и украинская сторона заинтересована в сотрудничестве с российскими коллегами.

По его словам, между двумя прокуратурами ведется постоянное взаимодействие по вопросам правовой помощи по уголовным делам и выдачи.

Куренной отметил, что в этом году в Киев было направлено 20 запросов о выдаче лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, пять из которых главное надзорное ведомство Украины удовлетворило, а в трех случаях был получен отказ.

Российская генпрокуратура со своей стороны рассмотрела 32 запроса из Киева. О выдаче было принято 11 решений, в четырех было отказано, еще два находятся в статусе отсрочки.

Сотрудничество между ведомствами ведется на основе Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года и других договоров, пишет РИА Новости.