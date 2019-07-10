Переходя все границы: журналист из ФРГ призвал снести памятник в честь битвы на Курской дуге

Немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф предложил снести памятник в честь битвы на Курской дуге, так как якобы там и не было никакого крупного сражения, а значит, Красная армия и не победила.

«У Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения», - утверждает Келлерхофф в статье для Die Welt.

Мнение автора обосновывается материалами немецкого военного историка, полковника бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера и британского исследователя Бена Уитли, по которым в битве участвовали почти 700 советских танков и около 200 - фашисткой Германии. При этом Красная армия, по данным немецкого журналиста, потеряла 235 боевых машин, а немцы лишь пять.

Сражение под Прохоровкой состоялось 12 июля 1943 года. Это один из крупнейших танковых боев Второй мировой. По оценках историков, в нем были задействованы около 1,6 тысяч танков - силы были распределены практически одинаково.

В результате общие потери Красной армии составили 60%, а немцев – 75%.

Немцы стремились окружить противника, но советские войска не сдали позиций, а наоборот, сумели перейти в наступление. В частности после победы на Курской дуге стратегическая инициатива в войне окончательно перешла на сторону СССР.

В память о погибших на месте сражения открыт Памятник Победы - Звонница на Прохоровском поле.