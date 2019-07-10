ФСБ проводит обыски в правительстве Якутии
Оперативные мероприятия проводятся в кабинете первого зампреда правительства и в минтрансе.
© Фото: Russian FSB ,press service, Global Look Press
В кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова проходят обыски. Помещение осматривают сотрудники ФСБ.
Кроме того, обыскные мероприятия также проходят в министерстве транспорта и дорожного хозяйства - в ведомстве, которым руководит Колодезников. Об этом сообщает РИА Новости.
Колодезников стал вице-премьером Якутии в 2016 году. До этого он занимал пост министра ЖКХ и энергетики республики.