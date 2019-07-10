На берег Филиппин выбросило брикеты с кокаином на сумму $682 тыс.

В минувшее воскресенье на филиппинском пляже в провинции Кесон были найдены семь брикетов, предположительно, спрессованного кокаина.

Подозрительные предметы обнаружила отдыхающая на пляже семья. Брикеты плавали в воде недалеко от берега - они были замотаны в пластиковую пленку с этикеткой известного напитка, а внутри был белый порошок.

Очевидцы сообразили, что находится в брикетах и вызвали полицию. Пока химические анализы до конца не завершены, однако шеф полиции считает, что если догадки подтвердятся, то рыночная стоимость найденного кокаина составит 682 тысячи долларов.

Это уже не первый случай, когда простые жители находят наркотики на Филиппинах. Полиция даже стала предлагать местным жителям мешок риса в качестве поощрения за каждый сданный брикет с кокаином.

Специалисты называют несколько причин, объясняющих происходящее. Таким образом наркоторговцы могут уничтожать улики при преследовании, выбрасывая брикеты с корабля в воду. Также контрабандисты могли прятать в море партии наркотиков, используя сети и якоря, для дальнейшей передачи. Однако иногда такие пакеты случайно выплывают на поверхность воды, пишет BBC.

При этом Агентство по борьбе с наркотиками Филиппин уверено, что появляющиеся в большом количестве брикеты с наркотиками используются контрабандистами в качестве отвлечения.

«В то время как правительственные силы сосредотачивают свои усилия на поисках таких пакетов в море, синдикаты наркоторговцев, как мы считаем, заняты контрабандой "шабу"», - считает генеральный директор Агентства.

«Шабу» - это распространенный метамфитамин в кристаллах, популярный на Филиппинах и пользующийся большим спросом, чем кокаин.