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СМИ: сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко

Дарья Михалина
05:20 10.07.2019
Подозреваемые уже приступили к даче показаний.
СМИ: сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко
© Фото: pixabay.com

Следователи проверят четверых арестованных по делу о разбое сотрудников ФСБ на предмет причастности к краже денег, изъятых у экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает ТАСС.

«После задержания силовики стали давать показания, идет сбор доказательств вины», - цитирует агентство слова собеседника.

При этом не уточняется, в какой момент денежные средства могли быть украдены.

Напомним, Захарченко признали виновным во взяточничестве и воспрепятствовании правосудию. Речь идет о двух эпизодах получения крупной суммы денег в качестве взятки.

В его квартире были проведены обыски, где были найдены деньги, а спустя время следствие установило факт исчезновения крупной суммы, изъятых у бывшего полковника МВД.

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