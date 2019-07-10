СМИ: сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко
Подозреваемые уже приступили к даче показаний.
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Следователи проверят четверых арестованных по делу о разбое сотрудников ФСБ на предмет причастности к краже денег, изъятых у экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает ТАСС.
«После задержания силовики стали давать показания, идет сбор доказательств вины», - цитирует агентство слова собеседника.
При этом не уточняется, в какой момент денежные средства могли быть украдены.
Напомним, Захарченко признали виновным во взяточничестве и воспрепятствовании правосудию. Речь идет о двух эпизодах получения крупной суммы денег в качестве взятки.
В его квартире были проведены обыски, где были найдены деньги, а спустя время следствие установило факт исчезновения крупной суммы, изъятых у бывшего полковника МВД.