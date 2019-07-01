В Apple назвали причину массового отзыва MacBook Air 2018

Компания Apple тайно отозвала ноутбуки MacBook Air 2018 года выпуска. Об этом сообщил портал MacRumors со ссылкой на внутренний документ корпорации.

Причиной для отзыва стали проблемы с материнскими платами. В компании отметили, что готовы бесплатно их заменить.

Таким образом, владельцам MacBook Air 2018 должно прийти электронное уведомление. После этого им следует обратиться в сервисный центр или магазин: специалисты проверят серийный номер ноутбука и заменят материнскую плату.

Кроме того ранее стало известно, что бесплатную замену можно будет осуществить только у тех устройств, которые были куплены не позже четырех лет назад.