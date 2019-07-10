Турбоперекрестки и светофоры с одной лампой: что хотят изменить на дорогах РФ

В России могут появиться турбоперекрестки, благодаря которым автомобилистам станет легче перестраиваться на круговом движении. Соответствующий проект был разработан Росстандартом при участии Центра организации дорожного движения столицы (ЦОДД).

Предполагается, что нововведение позволит снизить количество аварий на данных участках, благодаря специальной разметке, которая подскажет водителю траекторию движения по кругу.

Кроме того, считается, что турбоперекрестки на треть повысят пропускную способность на дорогах.

Первый такой перекресток появится в столице уже в 2019 году. А многие положения проекта нового предварительного национального стандарта (ПНСТ) - диагональные пешеходные переходы и «вафельная разметка» - уже реализуются.

Как сообщают «Известия», в проекте также зафиксированы такие положения, как «красный крест» для запрета движения встречного движения и, например, установка светофора с одной лампой, поочередно меняющей цвет.