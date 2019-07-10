Суд арестовал почти 122 млн евро экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы арестовал 121,7 миллиона евро, которые находятся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.

«4 июля Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о наложении ареста на денежные средства обвиняемого Абызова Михаила Анатольевича в сумме 121,7 миллиона евро, находящиеся на счетах в банке», - заявила пресс-секретарь суда.

Это постановление пока не обжаловано. По курсу доллара сумма арестованных средств составляет примерно 8,7 миллиарда рублей, пишет ТАСС.

Напомним, первого апреля Басманный суд арестовал денежные средства Абызова в размере 437 миллионов рублей, которые находились на расчетных счетах; второго апреля – два участка земли и два жилых дома в Подмосковье, а также три квартиры, четыре комнаты и машино-место в столице.