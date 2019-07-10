Двигатель пассажирского самолета начал разрушаться во время полета: видео
Спустя время пассажирам предоставили резервный борт. В результате инцидента никто не пострадал.
© Видео: Becca Montouth, Facebook © Фото: Becca Montouth, Facebook
В США самолет, следовавший по маршруту Атланта – Балтимор, авиакомпании Delta Air Lines был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Роли-Дарем в связи с проблемами с двигателем, который сломался и отказал прямо во время полета.
Кадры, на которых виден процесс разрушения, опубликованы в Сети.
Примерно через час полета самолет совершил незапланированный разворот направо и начал снижаться.
Инцидент произошел 7 июля, никто не пострадал. Всем 148 пассажирам спустя время был предоставлен резервный борт, отмечает Simpleflying.