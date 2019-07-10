Двигатель пассажирского самолета начал разрушаться во время полета: видео

В США самолет, следовавший по маршруту Атланта – Балтимор, авиакомпании Delta Air Lines был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Роли-Дарем в связи с проблемами с двигателем, который сломался и отказал прямо во время полета.

Кадры, на которых виден процесс разрушения, опубликованы в Сети.

Примерно через час полета самолет совершил незапланированный разворот направо и начал снижаться.

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Инцидент произошел 7 июля, никто не пострадал. Всем 148 пассажирам спустя время был предоставлен резервный борт, отмечает Simpleflying.