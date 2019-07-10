Премьер Грузии ответил на решение Путина не вводить санкции
Политик считает, что барьеров между народами не должно быть.
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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поприветствовал решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси в ответ на антироссийские выступления. Политик считает, что барьеров между народами не должно быть.
Госдума РФ на пленарном заседании приняла заявление, в котором рекомендовала правительству страны рассмотреть возможность применения специальных экономических мер относительно Грузии и предоставить предложения президенту. Но Путин не поддержал эту идею из уважения к грузинскому народу.
«Конечно же, это решение хорошее и приветствуется. Моя личная позиция такова, что барьеров между народами быть не должно», - цитирует РИА Новости Бахтадзе.