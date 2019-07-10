Премьер Грузии ответил на решение Путина не вводить санкции

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поприветствовал решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси в ответ на антироссийские выступления. Политик считает, что барьеров между народами не должно быть.

Госдума РФ на пленарном заседании приняла заявление, в котором рекомендовала правительству страны рассмотреть возможность применения специальных экономических мер относительно Грузии и предоставить предложения президенту. Но Путин не поддержал эту идею из уважения к грузинскому народу.