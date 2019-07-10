Момент столкновения вертолета и самолета над Альпами сняли на GoPro
По кадрам можно проследить за последними секундами полета двух летательных аппаратов.
© Видео: AostaSera.it, Youtube © Фото: AostaSera.it, Youtube
Горноспасательная служба Италии опубликовала кадры, снятые с помощью GoPro, на которых запечатлено столкновение вертолета и легкого самолета.
Трагедия в горах над Альпами произошла еще 25 января. Она унесла жизни семи человек.
Всего на обоих летательных аппаратах было девять человек. Среди них - граждане Франции, Швейцарии, Италии и Бельгии.
На кадрах, появившихся в Сети 8 июля, показаны последние секунды полета транспортных средств.
Как сообщает Ansa, французский самолет оказался в итальянском воздушном пространстве, вероятно, не уведомив об этом.