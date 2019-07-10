Пожар охватил крупнейший в Европе океанариум
Пожарные сумели локализовать огонь в течение 20 минут, однако в воздух успел подняться плотный черный столб дыма, который очевидцы сняли на видео.
© Видео: Coaster-Actus, defrancdigital.com, Facebook, Fran Fernandez © Фото: Coaster-Actus, defrancdigital.com, Facebook, Fran Fernandez
Сильный пожар вспыхнул вчера, девятого июля, в испанском океанариуме L´Oceanografic в Валенсии. В результате были эвакуированы 1400 посетителей и сотрудников.
Источник воспламенения находился возле аквариума с акулами. Загорелся полистирол - материал, который используют для имитации камня.
Пожарные сумели локализовать огонь в течение 20 минут, однако в воздух успел подняться плотный черный столб дыма, который очевидцы сняли на видео.
По предварительной информации, ни посетители, ни животные не пострадали.