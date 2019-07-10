Обедающая акула сама стала едой для подводного монстра: видео

Необычную картину засвидетельствовали исследователи у побережья Южной Каролины в США.

Они опубликовали кадры, на которых видно, как 11 маленьких акул расправляются с большой рыбой-мечом. На то, чтобы съесть добычу, акулам потребовалось меньше минуты.

После завершения «трапезы» к хищникам подплывает другая огромная рыба, в пасти которой полностью поместилась акула. Некоторые акулы моментально испарились с приходом огромного окуня.

Кадры были сделаны 28 июня в океане на глубине 450 метров.

Ученые уверены: им повезло наблюдать редкую картину. Глубоководные акулы в группах или стаях встречаются крайне редко.

Не менее интересным является наблюдение за засадой окуня, который наглядно продемонстрировал способность крупных хищных рыб питаться мелкими акулами, заявляются сотрудники Национального управления по исследованию океанов США в публикации на сайте.