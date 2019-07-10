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Депутаты из Грузии решили посетить Москву

Дарья Муромова
03:28 10.07.2019
25 июня, депутаты должны были посетить форум «Развитие парламентаризма» в российской столице, но из-за сложившейся в Грузии ситуации с протестами и явными антироссийскими провокациями они отказались от поездки.
Депутаты из Грузии решили посетить Москву
© Фото: ირმა ინაშვილი, Facebook

Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» в ближайшее время посетят Москву. Об этом заявила лидер партии Ирма Инашвили.

Ранее, 25 июня, депутаты должны были посетить форум «Развитие парламентаризма» в российской столице, но из-за сложившейся в Грузии ситуации с протестами и явными антироссийскими провокациями они отказались от поездки.

«Альянс патриотов» - единственная партия в парламенте Грузии, которая выступает за начало диалога с Россией.

«Не скрою, эти дни были очень напряженными. Мы трудились с нашей стороны с целью урегулирования ситуации, и я довольна, что наш труд имеет первый результат. Члены нашей команды в ближайшие дни посетят Москву», - написала Инашвили в Facebook.

Она отметила, что обе страны позитивно выстраивали диалог и имели договоренности об отмене виз, но «провокаторы оттолкнули страну назад».

Также Инашвили поддержала решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Грузии за антироссийские выступления, отметив этот шаг как достойный и своевременный.

Напомним, 20 июня, в Тбилиси начались беспорядки из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия российского делегата Сергея Гаврилова посадили на место спикера парламента Грузии.

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