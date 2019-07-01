Россия и США провели взаимные инспекции в рамках СНВ

Россия и США на прошедшей неделе провели взаимные инспекции в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Из инфографики, опубликованной военным ведомством следует, что российские военные провели три инспекции за рубежом: в США - в рамках СНВ, в Турции и Румынии - в рамках Венского документа 2011 года.

Иностранные военные провели в России три инспекции: США - в рамках СНВ, Дания – в рамках Венского документа-2011, Турция и Норвегия – по Договору об открытом небе.

© Фото: Минобороны РФ

Договор СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил 29 июня, что на переговорах с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в японской Осаке обсудил СНВ.